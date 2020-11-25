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MSB'den Kelbecer paylaşımı: 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor

AA |  25 Kasım 2020 Çarşamba - 11:02 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 11:02

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun,  Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra  Kelbecer'e girdiğini bildirdi. 
 
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan  askerlerinin Kelbecer topraklarındaki fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer  verildi:
 
 
"Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası  yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl  sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle  birlikte Kelbecer'de dalgalanacak."
 

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