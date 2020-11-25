MSB'den Kelbecer paylaşımı: 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ 'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan askerlerinin Kelbecer topraklarındaki fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak."