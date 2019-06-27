MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.#MSB #TSK #KKK #TÜRKKARAKUVVETLERİ2228YAŞINDA pic.twitter.com/iX8wt6lGpn