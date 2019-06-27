MSB'den, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 bin 228'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından video paylaştı. Yerli ve milli silahlar ile tatbikat görüntülerinin yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."
Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.#MSB #TSK #KKK #TÜRKKARAKUVVETLERİ2228YAŞINDA pic.twitter.com/iX8wt6lGpn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Haziran 2019