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MSB'den İzmir'deki arama- kurtarma bölgesine 'sorti' açıklaması

31 Ekim 2020 Cumartesi - 23:41 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 23:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama- kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir’deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir’e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı arama- kurtarma uçak
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