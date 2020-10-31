Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir’deki arama- kurtarma çalışmalarına katılacak AFAD ekiplerini ve araçlarını İzmir’e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi" denildi.
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- MSB'den İzmir'deki arama- kurtarma bölgesine 'sorti' açıklaması
MSB'den İzmir'deki arama- kurtarma bölgesine 'sorti' açıklaması
31 Ekim 2020 Cumartesi - 23:41 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 23:41