MSB kaynakları; "İncirlik Üssü TSK'ya ait hava kuvvetleri üslerimizden biridir. Şanlı bayrağımız 24 saat göndere çekilidir ve hiç bir zaman inmemiştir. Türk üssüdür. Üzerindeki tüm tesislerle mültiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir."
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- MSB'den İncirlik Üssü iddialarına yanıt
MSB'den İncirlik Üssü iddialarına yanıt
28 Nisan 2021 Çarşamba - 15:53 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 16:06
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından İncirlik Üssü iddialarına yanıt geldi.
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