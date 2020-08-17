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MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:13 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 14:47

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile icra edilen ortak devriyeye ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin bir saldırı gerçekleştirdiği, bir zırhlı aracın hafif hasar aldığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile İdlib'de icra edilen ortak devriyeye ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin saldırı gerçekleştirdiği, bölgenin ateş altına alındığı bildirildi.
 
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.
 

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