MSB'den İdlib açıklaması: Bölge ateş altına alındı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya ile İdlib'de icra edilen ortak devriyeye ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin saldırı gerçekleştirdiği, bölgenin ateş altına alındığı bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İdlib'teki M4 Karayolunda 25'inci Türkiye-RF Birleşik Kara Devriyesi tamamlanmıştır. Devriye esnasında teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda bir aracımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Saldırının gerçekleştirildiği bölge ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.