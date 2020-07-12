MSB, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır." denildi.
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- MSB'den Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama
MSB'den Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama
12 Temmuz 2020 Pazar - 20:31 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 20:31