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MSB'den Heybeliada'daki yangına ilişkin açıklama

12 Temmuz 2020 Pazar - 20:31 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 20:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin, "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.


 
MSB, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "İstanbul Valiliği ile koordineli olarak Heybeliada'daki yangına müdahale için TCG Ç-144 Çıkarma Gemisi görevlendirilmiş, belediye yangın araçlarının Heybeliada'ya taşınması sağlanmıştır. Deniz Harp Okulu'na ait 1 itfaiye aracı ve ekibi de bölgede çalışmalara destek sağlamaktadır." denildi. 
 

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Milli Savunma Bakanlığı Heybeliada İstanbul Valiliği
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