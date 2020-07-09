MSB'den flaş Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, bir teröristtin silahlarıyla beraber etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 1 PKK’lı terörist beraberindeki 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 4 adet dolu şarjör, 3 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.