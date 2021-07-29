MSB'den flaş Afganistan açıklaması! Operasyonel görevde...

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacağını ve meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı bu yılın başından itibaren 1595 teröristin etksiiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada ayrıca "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan 'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır" denildi.

MSB açıklamasındaki başlıkları şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının halihazırda altı yıldır sürdürdüğü ve Afganistan için son derece kritik olduğu bilinen Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın emniyetle işletilmesi görevine devam etme durumu söz konusudur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır.

(Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesi) Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE!

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım) Operasyonların başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hâle getirilmiştir