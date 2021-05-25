MSB'den flaş açıklama! Maket uçaklı saldırı girişimi önlendi
25 Mayıs 2021 Salı - 12:02 | Son Güncelleme : 25 05 2021 - 12:02
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK
/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.