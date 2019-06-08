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MSB'den flaş açıklama: 43 terörist etkisiz hale getirildi

08 Haziran 2019 Cumartesi - 10:43 | Son Güncelleme : 08 06 2019 - 11:17

Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 EYP ve mayının imha edildiği bildirildi.


 Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Pençe Harekatı'na  ilişkin son bilgiler paylaşıldı.  Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı  şekilde devam eden harekatta, toplam 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında, 53 mayın ile el yapımı patlayıcının imha edildiği,  örgüte ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz duruma getirildiği bildirildi.
 

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