MSB'den Ermenistan açıklaması! 'Barış ve huzurun düşmanı'
30 Eylül 2020 Çarşamba - 12:00 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 12:10
Milli Savunma Bakanlığı: Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı’da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır.
Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir." denildi.