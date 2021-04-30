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MSB'den 'Deniz Muhafızı Odak Harekatı' açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma - 18:36 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 18:36

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı'nın (FOCOPS) başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı (FOCOPS); TCG Oruçreis fırkateynimiz, TCG Dolunay denizaltımız ve İngiliz karakol gemisi HMS Trent'in katılımıyla başarılı şekilde devam ediyor. Harekât kapsamında; TCG Oruçreis fırkateynimiz tarafından hafif silah atışı eğitimi, SH-70 helikopterimiz tarafından keşif gözetleme uçuşu, AHT ve SAT timleri tarafından da Fast Rope ile zapt ve müsadere eğitimleri gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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