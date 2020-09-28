28 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.126 0.14 EURO 9,0320 1.40
USD 7,7650 1.39 ALTIN 463,120 1.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı

DHA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 10:43 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 10:43

Milli Savunma Bakanlığı'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.
 

ETİKETLER

MSB Azerbaycan TurAzKartalı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.