MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.
Her zaman Can Kardeşlerimizin yanındayız. #TekMilletİkiDevlet ????????#Azerbaycan pic.twitter.com/4bc0VkDGw9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020