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MSB'den, Azerbaycan'a özel klip!

10 Aralık 2020 Perşembe - 11:27 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 11:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.


Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı. "Tek Vatan Harekâtı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda, Azerbaycan askerleri ve zafer kutlamaları yer aldı.

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