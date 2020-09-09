MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması!

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/rtCAnvkrjm