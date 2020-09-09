09 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.093 0.27 EURO 8,8220 0.11
USD 7,4960 0.18 ALTIN 465,580 0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması!

09 Eylül 2020 Çarşamba - 11:27 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 11:27

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin açıklamada bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin görüntüleri paylaşarak açıklama yaptı.
 
MSB'den yapılan açıklamada, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; uçar birlik harekâtı ve hava hücum harekâtları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde planlandığı gibi başarıyla devam ediyor' denildi.
 
 

ETİKETLER

MSB Akdeniz Fırtınası Türkiye KKTC
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.