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MSB'den açıklama: Hakan Yeniçeri corona virüs nedeniyle vefat etti!

15 Eylül 2020 Salı - 14:31 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 14:34

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görev yapan Hakan Yeniçeri'nin corona virüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Twittter'dan yapılan açıklamada; "Ankara’daki 45’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." dedi.

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