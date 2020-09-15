MSB'den açıklama: Hakan Yeniçeri corona virüs nedeniyle vefat etti!

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da 45'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görev yapan Hakan Yeniçeri'nin corona virüs nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twittter'dan yapılan açıklamada; "Ankara’daki 45’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." dedi.