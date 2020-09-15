Milli Savunma Bakanlığı, Twittter'dan yapılan açıklamada; "Ankara’daki 45’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Hakan Yeniçeri, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- MSB'den açıklama: Hakan Yeniçeri corona virüs nedeniyle vefat etti!
MSB'den açıklama: Hakan Yeniçeri corona virüs nedeniyle vefat etti!
15 Eylül 2020 Salı - 14:31 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 14:34