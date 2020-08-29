MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun!

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ???? pic.twitter.com/qElzxPpnZE