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MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

DHA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 20:55 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 20:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.


MSB'den, '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi. Paylaşımda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüntülerine yer verildi.
 

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MSB 30 Ağustos Bayram
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