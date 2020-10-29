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MSB'den 29 Ekim'e özel video

DHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 12:23 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 12:28

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı özel olarak hazırlanan video ile kutladı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu Twitter'dan yayınladı. Video, "Cumhuriyetimizin 97’nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" notu ile paylaşıldı. 2 dakika 20 saniyelik videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve TSK unsurlarına yer verildi. 
 

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MSB 29 Ekim video
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