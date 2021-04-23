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MSB'den '23 Nisan'a özel video

DHA |  23 Nisan 2021 Cuma - 9:46 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 10:25

Milli Savunma Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, sosyal medyadan yayınlanan video ile kutlandı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından 23 Nisan özel videosu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" notu ile paylaşıldı.
 
Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi. 
 
 

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MSB 23 Nisan TBMM
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