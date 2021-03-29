Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda alınan ve alınacak ilave tedbirler ile gelinen son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bakan Akar, Covid-19 toplantısının ardından terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin video telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Birlik komutanları toplantıya görev yerlerinden canlı olarak bağlandı.
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- MSB'de 'Covid-19 ile mücadele toplantısı'
MSB'de 'Covid-19 ile mücadele toplantısı'
DHA | 29 Mart 2021 Pazartesi - 16:36 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 16:36