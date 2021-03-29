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MSB'de 'Covid-19 ile mücadele toplantısı'

DHA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 16:36 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 16:36

Milli Savunma Bakanlığında, Bakan Hulusi Akar başkanlığında Covid-19 ile mücadele toplantısı yapıldı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda alınan ve alınacak ilave tedbirler ile gelinen son durum kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bakan Akar, Covid-19 toplantısının ardından terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin video telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Birlik komutanları toplantıya görev yerlerinden canlı olarak bağlandı.
 
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Milli Savunma Bakanlığı Covid-19 Hulusi Akar
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