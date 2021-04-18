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MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti

18 Nisan 2021 Pazar - 15:11 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 15:11

Milli Savunma Bakanlığı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.


 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 
 
 
 
 
 

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