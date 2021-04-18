Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda sivil memur olarak görev yapan Muzaffer İstifçi, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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- MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
MSB'de çalışan sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
18 Nisan 2021 Pazar - 15:11 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 15:11