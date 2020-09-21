21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.087 -2.24 EURO 8,9660 0.04
USD 7,6240 0.90 ALTIN 466,940 -1.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB çok sert uyardı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli!

21 Eylül 2020 Pazartesi - 21:03 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 21:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli' açıklamasını yaptı.


Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ı çok sert bir dille uyararak ""Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı Ermenistan Azerbaycan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.