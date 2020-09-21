MSB çok sert uyardı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 'Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli' açıklamasını yaptı.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ı çok sert bir dille uyararak ""Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" açıklamasını yaptı.