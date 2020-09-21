Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ermenistan'ı çok sert bir dille uyararak ""Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli" açıklamasını yaptı.
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- MSB çok sert uyardı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli!
MSB çok sert uyardı: Ateşle oynamayı derhal kesmeli!
21 Eylül 2020 Pazartesi - 21:03 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 21:03