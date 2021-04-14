Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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- MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
AA | 14 Nisan 2021 Çarşamba - 21:18 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 21:18