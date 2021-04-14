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MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 21:18 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 21:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu  Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Kovid-19  tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza  Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer  verildi.
 

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