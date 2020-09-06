06 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.93 EURO 8,8330 0.22
USD 7,4430 0.13 ALTIN 462,570 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB az önce paylaştı! 'Akdeniz Fırtınası'ndan yeni görüntü

06 Eylül 2020 Pazar - 17:27 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 17:45

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Türkiye ve KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. 
 
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

msb akdeniz akdeniz fırtınası
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.