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MSB, ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

DHA |  14 Kasım 2020 Cumartesi - 21:21 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 21:21

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan, ülkemizin savunma ve güvenliği için fedakarca çalışarak başarılı projeleri hayata geçiren ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 

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