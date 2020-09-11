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MSB: Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi icra edildi

11 Eylül 2020 Cuma - 16:40 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 17:04

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevlerinin icra edildiğini bildirdi.


Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.
 
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.
 
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