MSB: Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi icra edildi

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" denildi.
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Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında yapılacak atış eğitimi için Navtex ilan edildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/AJYVycBeGJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020