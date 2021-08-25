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MSB: Afganistan'da görev yapan Türk askeri geri dönmektedir

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 19:55 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 20:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili  anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur  ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının  ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye  yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması  durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası  Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu  sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.
 
Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke  askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin  yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın  tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar  değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır Türk Silahlı  Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin  gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."
 

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Milli Savunma Bakanlığı Afganistan türk Silahlı Kuvvetleri
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