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MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 19:55 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 19:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişinin yakalandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut  Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19  kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün Fetullahçı  Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı MSB Edirne
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