Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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- MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
07 Ağustos 2021 Cumartesi - 19:55 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 19:58