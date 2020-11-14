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MSB açıkladı! Teknik görüşmeler tamamlandı

14 Kasım 2020 Cumartesi - 13:13 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 13:13

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlanıyor" denildi.


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