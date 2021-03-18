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MSB açıkladı! Suriye sınırında 5 kişi yakalandı

18 Mart 2021 Perşembe - 11:50 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 11:52

MSB, 'Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.' açıklamasında bulundu.


Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
 
Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
 
 
 
 

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MSB Suriye Türkiye PKK/YPG
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