MSB açıkladı! Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.