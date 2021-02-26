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MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 14:04 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 14:10

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne’deki hudut personeli tarafından yakalandığını duyurdu.


MSB tarafından yapılan açılamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si  PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne’deki hudut personelimiz tarafından  yakalandı" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan şahısları yakalamaya devam ediyor. Son olarak Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi.

 

 

 

 

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MSB fetö pkk edirne
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