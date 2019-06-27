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MSB açıkladı: İdlib'de bir asker şehit oldu

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 23:10 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 23:47

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildiği, bir askerin şehit olduğu, üç askerin yaralandığı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib  Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem  noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar  gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman  silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış  ve tedavilerine başlanmıştır. Saldırıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Ataşesi,  Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde  bulunulmuş, saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir."
 
Durumun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin  bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan  rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine  başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar  dileriz." ifadesine yer verildi.
 
  
 

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