Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı bölgesinde anti-tank mayını tuzakladıkları bir tarlayı ateşe verdi. Sivilleri, Mehmetçiğimizi ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın ise patlamadan tespit edilerek imha edildi." denildi.
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- MSB açıkladı! Hain tuzak engellendi
MSB açıkladı! Hain tuzak engellendi
DHA | 11 Haziran 2020 Perşembe - 11:19 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 11:22