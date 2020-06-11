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MSB açıkladı! Hain tuzak engellendi

DHA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 11:19 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 11:22

MSB: Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı bölgesinde anti-tank mayını tuzakladıkları bir tarlayı ateşe verdi. Sivilleri, Mehmetçiğimizi ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın ise patlamadan tespit edilerek imha edildi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler, Barış Pınarı bölgesinde anti-tank mayını tuzakladıkları bir tarlayı ateşe verdi. Sivilleri, Mehmetçiğimizi ve yerel güvenlik güçlerini hedef almak için tarlaya tuzaklanan mayın ise patlamadan tespit edilerek imha edildi." denildi.

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