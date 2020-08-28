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MSB duyurdu: Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edildi

28 Ağustos 2020 Cuma - 16:25 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 16:30

MSB: TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etti.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG SANCAKTAR ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan Deniz Harp Okulu 3’üncü Sınıf Öğrencileri, 27 Ağustos 2020 tarihinde ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG GELİBOLU ve 1 deniz karakol uçağı ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etti." denildi.

 
 

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