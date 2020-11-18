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MSB açıkladı! 8 PKK/YPG’li terörist kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi

18 Kasım 2020 Çarşamba - 16:37 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 16:56

Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdıkları insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin, kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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