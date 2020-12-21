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MSB açıkladı! 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

21 Aralık 2020 Pazartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 10:25

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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