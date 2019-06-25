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MSB açıkladı! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 13:38 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 14:21

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada,  Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina  bölgelerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.  Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğu  harekat kapsamında, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, dünden beri  bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9 olduğu belirtildi.
 
  
 

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