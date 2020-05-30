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MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

30 Mayıs 2020 Cumartesi - 22:42 | Son Güncelleme : 30 05 2020 - 23:59

MSB: Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.


Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
 
 
 

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