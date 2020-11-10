MSB açıkladı! 26 terörist etkisiz hale getirildi

Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan Ordusu’nun Yukarı Karabağ bölgesinde elde ettiği zafer başta olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin basın bilgilendirme videosu hazırlandı. Videoda şu bilgilere yer verildi:

ATATÜRK’Ü SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

"Millî Mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan ve devlet adamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde saygı ve şükranla anıyoruz.

Millî Savunma Bakanlığı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, mücadelelerle dolu hayatından ve fikirlerinden aldığı ilhamla, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek tüm tehdit ve tehlikelere karşı; karada, denizde ve havada büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz ebediyen devam edecektir.

AZERBAYCAN TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZİN ZAFERİNİ KUTLUYORUZ

Bakanımızın da ifade ettiği gibi, yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan ’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz.

İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de “İki devlet tek millet” olduğumuz can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz.

"26 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bilindiği üzere Suriye ’nin Kuzeyinde yuvalanan PKK /PYD/YPG ve DEAŞ varlığını sonlandırarak bir terör koridorunun oluşturulmasını engellemek ve hudutlarımızın, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları başarıyla icra edilmiştir. Bu bölgelerde hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam edilmektedir.

Barış Pınarı bölgesinde 17 Ekim 2019’da ABD , 22 Ekim 2019’da RF ile yapılan mutabakatlar ile harekât durdurulmuştur. Bölgede kalıcı barışın sağlanması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarımız, diğer ülkeler ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.

Barış ve istikrarın tesis edildiği Pınar bölgesinde, hasmane tutum, taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir.

Bu kapsamda dün Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Suriye’nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının muhafaza edilmesine kararlılıkla devam edilecektir."