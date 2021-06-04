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MSB acı haberi duyurdu: Zeytin Dalı harekat bölgesine 1 asker şehit oldu

04 Haziran 2021 Cuma - 8:51 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 8:53

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
 
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz

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Milli Savunma Bakanlığı şehit Zeytin Dalı harekat bölgesi
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