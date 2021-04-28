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MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

28 Nisan 2021 Çarşamba - 23:03 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 23:03

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." ifadeleri yer aldı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
 
Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır.
 
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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Pençe-Yıldırım Harekâtı terör örgütü saldırı
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