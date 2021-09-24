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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

24 Eylül 2021 Cuma - 22:59 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 22:59

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in şehit olduğu acı haberini duyurdu. Hakkari'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in (23) acı haberi, memleketi Aksaray'daki baba evine ulaştı.


Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkarinin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesindeki evine ulaştı.
 
Şehit Faruk Eser'in acı haberi baba Hacı Nuh Eser ile annesi Havvaya verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eserin 3 yıl önce TSK bünyesine katıldığı, 20 gün önce de izne geldiği öğrenildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser
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