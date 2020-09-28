28 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.121 -0.27 EURO 9,1010 2.18
USD 7,7990 1.83 ALTIN 471,120 2.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

DHA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 20:44 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 21:00

Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı.


Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında hain tuzak. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ETİKETLER

şehit msb Milli Savunma Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.