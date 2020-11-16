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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

16 Kasım 2020 Pazartesi - 21:33 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 21:41

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari/Çukurca Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.


MSB'den  yapılan açıklama şöyle;
 
Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
 
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
 
Hakkari’de PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.
 
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz’un acı haberi memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi’ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

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