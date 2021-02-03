03 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.511 0.00 EURO 8,6570 -0.12
USD 7,1880 -0.20 ALTIN 424,470 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit!

03 Şubat 2021 Çarşamba - 9:40 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 9:40

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu duyuruldu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur" denildi.
 

ETİKETLER

MSB şehit Bahar kalkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.