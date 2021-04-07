07 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 -0.19 EURO 9,6990 0.30
USD 8,1460 0.22 ALTIN 455,450 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

07 Nisan 2021 Çarşamba - 22:20 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 22:47

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir  üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı  sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.
 
Saldırı sonrası meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen  hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre en  az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya  devam edildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda  hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk  Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri  kullanıldı.
 

ETİKETLER

PKK/YPG Zeytin Dalı Harekât bölgesi şehit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.