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MSB acı haberdi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 22:44 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 23:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan  bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2   askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.
 
Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen  kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan  bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli  ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır,  yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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