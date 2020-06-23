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MSB: 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 17:07 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 17:37

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 22 Ekim 2019'da varılan Soçi mutabakatından bugüne kadar Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin kutsal  vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşın huzur ve  güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı,  yurt içinde ve sınır  ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri  büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiği belirtildi.
 
Barış Pınarı bölgesinde son bir ayda 13 taciz/saldırının  gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019'da imzalanan  Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan  toplam 998 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, PKK/YPG terör  örgütü tarafından el yapımı patlayıcıya (EYP) dönüştürülmüş 134 adet havan  mühimmatı ile 106 adet anti-personel mayın, 2 adet anti-tank mayını, 28 adet  havadan atılan mayın ve plastik kap içerisinde çelik bilyeler kullanılarak  yapılmış 61 adet EYP ele geçirilerek imha edilmiştir."
 
Toplam 161 kilometre uzunluğunda tünel kullanılamaz hale getirildi
Açıklamada, bomba imha timlerinin bugüne kadar toplam 3182  mayın/EYP’yi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı bölgesinde kahraman komandolarımızca 10 Haziran’da  tespit edilen tünelle birlikte toplam 161 kilometre uzunluğundaki 1433 tünel  kullanılamaz hale getirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü tarafından, Tel Rıfat  bölgesinden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına son bir ay  içerisinde 62 taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa  kapsamında misli ile karşılık verilmiş, 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale  getirilmiştir. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17  PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır.  Etkin,  caydırıcı ve saygın vasıfları ile harekata hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri,  ülkemizin savunma ve güvenliği için inanç, sabır ve fedakarlıkla, kendisine tevdi  edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır."
 

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MSB PKK/YPG Barış Pınarı bölgesi
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