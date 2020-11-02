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MSB duyurdu: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

02 Kasım 2020 Pazartesi - 11:55 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 11:57

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde PKK/YPG'li 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Fırat Kalkanı
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